Augusta, internalizzare gli assistenti Asacom degli alunni disabili: flash mob a sostegno del disegno di legge

Si è svolto così come previsto ieri pomeriggio in piazza Duomo un flash mob a sostegno del disegno di legge 236 che punta all’internalizzazione degli assistenti all’autonomia e comunicazione (Asacom) degli alunni disabili. Dalle 15,30 alle 16, 30, con volantini in mano, genitori di alunni diversamente abili e assistenti hanno stazionato in piazza, cosi come in altre parti d’Italia, contestualmente con i lavori avviati proprio ieri sul disegno di legge da parte di due commissioni al Senato.

L’iniziativa è stata promossa dal Misaac, Movimento per la internalizzazione e stabilizzazione degli assistenti all’autonomia e comunicazione, di cui fa parte l’associazione 20 Novembre 1989, presente in piazza con i genitori degli alunni e Sebastiano Amenta, vice nazionale e referente per la provincia di Siracusa.

L’obiettivo del movimento è supportare il disegno di legge 236/2022, che mira a “sanare un grave e drammatico errore storico commesso dalla legge 104/1992, che nel prevedere le due funzioni scolastiche universalistiche, essenziali, obbligatorie e specialistiche, a supporto degli alunni con disabilità- il docente di sostegno e gli assistenti all’autonomia e comunicazione – ha internalizzato al ministero dell’ Istruzione i docenti di sostegno – e lasciato gli assistenti alla competenza degli enti territoriali, Regioni, ex Province e Comuni. L’esternalizzazione di un servizio scolastico essenziale, obbligatorio e universalistico, unitamente al meccanismo, di fatto, di intermediazione di manodopera qualificata – si legge in una nota- ha determinato il più clamoroso e sconcertante sistema di precariato assistenziale e lavorativo, che l’ Italia ha mai conosciuto a questo livello di competenze, con un aggravio di risorse economiche spaventoso a carico degli Enti territoriali, ormai al collasso; un sistema che ha arricchito pochi per impoverire moltissimi”.