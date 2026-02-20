Augusta, intelligenza artificiale e coscienza umana a confronto nell’incontro di Nuova Acropoli

“L’intelligenza artificiale non pensa, non sente, non desidera. Eppure lavora senza stancarsi, risponde senza esitazioni, produce senza pause. Ed è proprio questa instancabilità che ci seduce. Perché dove qualcosa non si stanca, l’uomo rischia di smettere di esercitarsi.” Questo l’incipit di una conferenza, dal titolo I.A. L’”intelligenza” delle macchine e la coscienza degli uomini, che si preannuncia davvero interessante e quantomai attuale, proposta da Nuova Acropoli Augusta, l’associazione internazionale senza fini di lucro, che fa della promozione culturale, uno dei principi cardine del proprio operato, assieme alla filosofia e al volontariato.

L’ appuntamento dunque da non perdere, è per sabato 21 febbraio ore 18,30 presso il salone R. Chinnici del Palazzo di città di Augusta, a cui farà seguito la presentazione del nuovo percorso di Filosofia Attiva, lunedì 23 alle ore 19, presso la sede associativa di Viale Italia, 262.