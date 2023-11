Augusta, insofferente ai domiciliari, esce per una passeggiata: arrestato

Insofferente ai domiciliari esce per una passeggiata e viene notato dai Carabinieri della Radiomobile che lo arrestano. Ad essere stato riaccompagnato nella sua abitazione, come disposto dall’autorità giudiziaria di Siracusa, che lo ha posto di nuovo ai domiciliari, è stato un 35enne augustano che deve rispondere di evasione.

L’uomo era stato arrestato lo scorso agosto per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale e si trovava ai domiciliari, ma non avrebbe rispettato la misura cautelare e sarebbe uscito da casa per andare in giro in centro.