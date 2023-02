Augusta, “Insieme per Federico e Gabriele”: raccolti i 100 mila euro necessari per l’intervento per i due fratellini

Potranno quanto prima volare in Spagna per sottoporsi all’intervento chirurgico di cui hanno bisogno i due fratellini di 12 e 4 anni Federico e Gabriele, affetti da midollo ancorato occulto, una rara patologia congenita del midollo spinale. E’ stato infatti centrato, in appena un mese, l’obiettivo di raccogliere i 100 mila euro necessari per consentire ai due bambini di potersi curare con urgenza all’estero e poter condurre una vita normale.

La raccolta fondi “Insieme per Federico e Gabriele” è stata avviata a metà gennaio dalla famiglia, insieme all’ associazione genitori e figli “Unitevi a noi”, ha coinvolto una comunità intera che ha mostrato grande generosità contribuendo in massa, ma ha anche varcato i confini locali e raggiungendo anche altri comuni e la città di Caltanissetta di cui è originaria la mamma Barbara Lopiano. La famiglia, che aveva lanciato sui social il proprio appello, ha ringraziato tutti coloro che hanno donato quello che hanno potuto rendendo possibile, in pochissimo tempo, raggiungere la somma necessaria.

Una vera e propria gara di solidarietà, tante le iniziative organizzate in questo mese per contribuire alla raccolta per la quale sono stati aperti due conti correnti e anche collocati diversi salvadanai in vari esercizi commerciali della città.