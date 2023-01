Augusta, “Insieme per Federico e Gabriele”, raccolta di solidarietà per aiutare due fratellini

Già nel 2015 Augusta si era mobilitata in massa per aiutare il piccolo Federico S., affetto da midollo ancorato occulto, una rara patologia congenita del midollo spinale, ad effettuare un costoso intervento chirurgico a New York. Adesso il bimbo, che nel frattempo è cresciuto e oggi ha dodici anni, ha di nuovo problemi e anche il fratellino di quattro anni ha la stessa patologia, cosi la mamma è tornata a chiedere l’aiuto degli augustani per garantire ai due figli un futuro sereno e la possibilità di potersi operare al più presto in Spagna. E’ stata così avviata la raccolta fondi “Insieme per Federico e Gabriele” a cui chi vorrà potrà contribuire per consentire loro di volare in Spagna per operarsi.

“Sapevamo che con la sua patologia non bisogna mai abbassare la guardia, ma eravamo tanto positivi affinché tutto continuasse ad andare per il verso giusto. Purtroppo così non è stato. –ha scritto su Facebook Barbara Lopiano, la mamma- Quattro anni fa ha iniziato ad avere di nuovo forti dolori alle gambe, alla schiena ed al collo. Sono iniziati nuovi sintomi, tremori alle mani e difficoltà nel deglutire i liquidi. Non può frequentare la scuola per più di tre ore perché, stando seduto troppo a lungo, sopraggiungono forti dolori, mal di testa e problemi visivi. Non sta vivendo la vita di un ragazzino di dodici anni, perché spesso è costretto a rimanere a casa a causa dei dolori. Purtroppo si è riancorato il midollo e stavolta in una parte più alta della schiena, che rende tutto più complicato…. Abbiamo girato l’Italia e fatto mille visite, ma in questi anni qui poco è cambiato… Alla fine ci siamo rivolti di nuovo al professore in America che ci ha indirizzato da un neurochirurgo in Spagna. Dopo vari esami, il professore conferma il riancoraggio ed in più ci dice che vi è una patologia nuova,finora non scoperta da nessun altro. Federico ha purtroppo una strozzatura della carotide, patologia da tenere sotto stretta osservazione, con continui controlli”.

La mamma racconta anche che frattempo, anche il fratellino di quattro anni ha iniziato ad avere problemi a fare pipì e con le gambe: “non potevamo mai e poi mai pensare che anche lui avesse la stessa patologia del fratello….un caso raro di familiarità, visto che non si tratta di una malattia ereditaria. – ha spiegato- Alcune volte sta fino a 12/14 ore senza urinare e da un paio di mesi hanno iniziato a manifestarsi problemi motori alle gambe e dolori. Midollo ancorato occulto. Praticamente il midollo tende ad attaccarsi alla dura madre, non consentendo ad esso di crescere normalmente dentro la colonna, malattia che se non trattata chirurgicamente porta ad un andamento progressivo e degenerativo dei sintomi neurologici, tipo dolori forti ai muscoli di collo, schiena, gambe, debolezza muscolare, incapacità di tenere la stessa posizione per più tempo, disfunzione vescicale ed intestinale permanente, possibilità di finire in carrozzina, tremori e difficoltà di deambulazione”.

Entrambi i fratellini avranno bisogno entrambi di un intervento chirurgico che, come sottolinea la mamma, costa 100.000 euro: “Il problema è che anche in Spagna, come in America, è tutto a pagamento anche se i costi sono un po’ più bassi, per questo – ha detto- anche se con il cuore rotto abbiamo con mio marito deciso di chiedervi nuovamente aiuto, nella speranza che ancora una volta i nostri bambini possano ricevere le cure adeguate ed avere un futuro sereno . Ad aiutarci in questa raccolta, abbiamo voluto accanto a noi il nostro caro amico Antonio Caruso in qualità di presidente dell’associazione genitori e figli ma soprattutto in qualità di grande amico che negli anni mai ci ha mollato e ha vissuto con noi i nostri pellegrinaggi ed insieme alla sua carissima Patrizia mai una volta ci hanno fatto sentire soli. Sono sicura che Patrizia da lassù proteggerà i miei cuccioli e Antonio invece saprà affiancarci in questa nuova battaglia quaggiù”.

Caruso ieri ha lanciato l’ appello sulla sua pagina Fecebook: “Doniamo la speranza di vivere a questi 2 fanciulli. Oggi (ieri per chi legge ndr) 16 gennaio, giorno in cui ricorre il compleanno della mia amata Patrizia, che tanto affetto e sostegno ha ricevuto da Augusta, sento che sarà di buon auspicio iniziare un percorso cittadino di solidarietà nei confronti di due giovanissime vite che hanno bisogno di noi, del nostro sostegno , piccolo o grande che sia . Non ignoriamo il grido di aiuto di chi non può accettare di sopravvivere ai propri figli. Ve lo chiedo con tutte le mie forze, aiutiamo Federico e Gabriele.”