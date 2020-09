Augusta, inquinamento industriale e difesa della salute: il Comitato stop veleni incontra i 5 candidati a sindaco

Dalla carenza di norme sui limiti di emissione nell’atmosfera di alcuni componenti inquinanti al Nose, il sistema di segnalazione delle “puzze” passando anche per il potenziamento della Gespi, la delocalizzazione della Maxcom, l’eccessivo emungimento della falda acquifera e il finanziamento di attività da parte delle aziende industriali. E’ stato incentrato sui temi dell’inquinamento di origine industriale e sulle eventuali azioni da intraprendere a difesa della salute il confronto tra i cinque candidati a sindaco Massimo Carrubba, Massimo Casertano, Peppe Di Mare, Cettina Di Pietro e Pippo Gulino promosso, nei giorni scorsi, dal comitato Stop veleni per provare a capire come i candidati intendano affrontare i temi dell’inquinamento industriale nell’area Sin.

In poco più di due ore Giusy Nanè, che ha moderato ed altri esponenti del comitato hanno posto una serie di domande agli aspiranti sindaci partendo da cosa farebbero, qualora eletti, per sollecitare il superamento della carenza di norme su alcuni inquinanti: Casertano ha risposto che è necessaria “un’interlocuzione del sindaco con i livelli ministeriali e regionali e nel nostro programma abbiamo inserito un osservatorio permanente comunale che monitori e faciliti il compito di segnalazione dei cittadini con un apposita modulistica”, Gulino che da medico vede molti pazienti malati di tumore provenienti anche da comuni vicini, auspica che il sindaco debba “entrare in gioco facendo ricorso a delle leggi stringenti e speciali il cui controllo deve essere di nostra competenza”.

Di Pietro ha sottolineato che “le interlocuzioni a tutti i livelli ci sono state e non è con le pressioni fatte a parole o con gli scritti che si possono ottenere dei risultati ai vuoti normativi. Intendiamo premere perchè il progetto del Nose, un importante passo in avanti, possa essere ulteriormente sviluppato”, Di Mare ha detto che “l’amministrazione ha il compito di sollecitare e fare proposte, ci impegneremo per la nascita di un osservatorio permanente sulla salute e sui rischi da inquinamento insieme ai comuni di Priolo e Melilli e ad altri”, Carrubba infine ha sottolineato che è competenza della Regione e del Governo adottare provvedimenti legislativi più restrittivi e dopo che il Tar si è espresso sui ricorsi delle aziende sul piano della qualità dell’aria, “bisogna sedersi al tavolo per spingere perchè si modifichi la normativa, abbiamo previsto un sistema di monitoraggio di controllo a carico delle aziende con il controllo pubblico”.

Sull’app Nose, che prevede la partecipazione attiva dei cittadini che intervengono con le proprie segnalazioni sui miasmi che si percepiscono nell’aria e sull’importanza del ruolo del comitato e dei volontari, tutti si sono detti d’accordo sull’aiuto che i cittadini e i volontari possono dare nella lotta all’ inquinamento, perchè possono rappresentare una sorta di “rivoluzione dal basso” anche se il sistema di controllo va potenziato e pubblicizzato e il problema va però risolto alla radice, cioè al controllo delle emissioni.

Tutti, inoltre, favorevoli al ricorso alla magistratura laddove si dovesse individuare il soggetto che inquina e che ha superato i limiti, sul problema dell’abbassamento della falda idrica dovuta all’emungimento da parte degli stabilimento industriali è posizione comune dei candidati che bisogna procedere con l’utilizzo di un dissalatore, una tecnologia già utilizzata altrove e prevista dalle normative per evitare l’emungimento della falda acquifera anche “costringendo” le aziende a farlo.

Sul greenwashing, per cui “le aziende fanno diverse attività per ripulire la loro immagine” Cinzia Di Modica ha chiesto ai cinque candidati se intenderanno accettare eventuali fondi da parte delle aziende industriali: “Nessun può vietare ad un privato di fare queste attività, le aziende devono dare misure risarcitorie che io destinerei per la prevenzione della salute dei cittadini”– ha risposto Peppe Di Mare, Casertano punterebbe alla realizzazione di una grossa opera come, ad esempio, il Palaenichem di Priolo, Di Pietro ha ricordato che “abbiamo richiesto alla Esso un nuovo pulmino per disabili e alle varie imprese di finanziare la palestra della cittadella degli studi, sono favorevole a progetti che continuano per anni”. “Sono favorevole a questo rapporto, se un’azienda si impegna per gestire l’ asilo nido o a migliorare i servizi e gli screening medici ben venga” – ha aggiunto Carrubba, tutti e cinque hanno sottolineato che ricevere fondi o aiuti in tal senso non vuol dire svendere le proprie funzioni di sindaco.

Le altre tematiche come il potenziamento dell’inceneritore della Gespi e la delocalizzazione del deposito costiero della Maxcom sono state toccate sommariamente anche perchè considerata la loro importanza sarebbe stato necessario molto più tempo. Il confronto é stato per lo più pacato, qualche polemica c’è stata tra Carrubba e di Pietro sulla vicenda del rinnovo dell’Aia alla ex Esso, oggi Sonatrach e sulla provvisionale di 50 mila euro della Gespi, ha preso la parola anche don Palmiro Prisutto, l’arciprete della chiesa Madre che da anni ogni 28 del messe ricorda nella sua messa i morti di cancro di Augusta e la cui iniziativa di denuncia è stata giudicata positiva da tutti i candidati a sindaco, anche se la convinzione comune è che per risolvere il problema bisogna riuscire a portare la questione nei tavoli decisionali, di fronte a chi ha un ruolo e istituzionale e può decidere.

Quelle stesse istituzioni che, ieri come oggi, secondo don Prisutto, “non hanno avuto attenzione a questo problema. Perché nessuno interviene? Ad Augusta esiste l’inquinamento delle coscienze e la gente ancora si vergogna di dire che ha un parente morto di cancro. Augusta non è Taranto, Milazzo o Gela, ma è Augusta e ha tante problematiche in più. Ha imboccato la strada di un declino inarrestabile”– ha aggiunto, tra l’altro l’arciprete. Ha chiuso l’incontro la toccante testimonianza di Giusy, guarita dal cancro che per questo ha perso il padre e sta affrontando la malattia della madre e ha chiesto l’impegno del futuro sindaco nella tutela della salute.

L’incontro non è stato organizzato con il pubblico in presenza per le restrizioni imposte dal Covid 19 ma è stato trasmesso in diretta streaming su Facebook, tra l’altro molto seguita e dove si sono registrati commenti di vario tipo, poi cancellati dal Comitato, tra cui anche alcuni offensivi e sessisti nei confronti dell’attuale sindaco Cettina Di Pietro che vengono stigmatizzati, con forza, dai deputati nazionali e regionali del MoVimento 5 Stelle di Siracusa. “Un sessismo manifesto che fa rabbrividire e denuncia una arretratezza culturale che speravamo sinceramente fosse stata ormai consegnata a tempi che furono”, hanno commentato i portavoce 5 stelle che, nell’esprimere piena solidarietà al primo cittadino auspicano che “dall’autore degli insulti sessisti prenda le distanze il candidato sindaco di altro schieramento, nelle cui liste trova posto come candidato al Consiglio comunale proprio l’uomo che ha postato le pesanti parole ripetutamente rivolte alla Di Pietro” – si legge in una nota.