Augusta, inquinamento dell’aria, si potenzia il Nose. Il sindaco: “siate vigili nelle segnalazioni”

Una gara europea per l’acquisto di macchine complesse per la raccolta di campioni di aria inquinata da esaminare entro 24 ore e una “nose-room” con Arpa, sindaci, Protezione civile, Prefettura, Asp per raccogliere segnalazioni in tempo reale e, se il caso, attivare un apposito sistema di allerta.

Sono queste le novità emerse ieri durante un incontro di aggiornamento sul Nose (Network for odour sensitivity), il sistema di rilevazioni odorigene attivabile con un’apposita app gratuita che si può scaricare dallo smartphone, che si è svolto all’Arpa di Siracusa e a cui ha preso parte anche il sindaco Cettina Di Pietro, accompagnata dall’ispettore di polizia municipale Maria Concetta Boschetto. Il sistema, messo a punto dal centro nazionale per le ricerche e da Arpa Sicilia, dallo scorso agosto è già attivo nel siracusano e ieri è stato presentato, tra l’altro, anche per i residenti di Catania, Motta Sant’Anastasia, Misterbianco e alcuni comuni della provincia di Messina e prevede che siano i cittadini a segnalare eventuali “puzze”. Le segnalazioni servono a costruire una mappatura delle rilevazioni odorigene i cui campioni, raccolti con i canister, vengono poi analizzati nei lavoratori.

“La prima novità annunciata in questa riunione – le parole del sindaco – è che sta per partire una gara europea per l’acquisto di macchine complesse, distribuite in tutto il territorio (nella fattispecie nei comuni che fanno parte dell’area Sin) le quali si attiveranno automaticamente per la raccolta di campioni dell’aria all’arrivo di 30 segnalazioni da un singolo comune, oppure di 50 segnalazioni da tutto il territorio. Grazie a una convenzione con l’Università di Catania i campioni verranno esaminati nelle 24 ore. Altra novità è la costituzione di una Nose-room ossia di un organismo a cui afferiscono Arpa, sindaci, Protezione civile, Prefettura, Asp e che ha il compito di raccogliere segnalazioni in near real time, elaborando informazioni e, in caso di necessità, attivare un apposito sistema di Alert”.

Il sindaco ha ricordato che il Nose ha bisogno della collaborazione di tutti i cittadini delle aree interessate che “gli scienziati del Cnr e il personale dell’Arpa non hanno mancato di ringraziare per quello che hanno fatto da quando è stato attivato. Questa forma di scienza partecipata – ha proseguito- risulta fondamentale per il progetto, che sta aprendo un orizzonte fino a ora impensabile e che condurrà a dare risposte concrete a questo annoso e critico problema”. Da qui l’ invito di Di Pietro a essere molto vigili nel rilevare le “puzze” e ad usare esclusivamente l’app Nose per la segnalazione: “tutte gli altri modi, ormai, sono da considerarsi poco influenti alla fine della determinazione di chi, in quel momento, sta creando il disagio”.