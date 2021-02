Agenti del Commissariato di Augusta hanno denunciato un uomo di 60 anni, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza con obbligo di soggiorno nel Comune poiché, autorizzato dal Tribunale di Siracusa a recarsi in un altro centro, non osservava la prescrizione di presentazione ad un ufficio di polizia, sia all’arrivo sia alla partenza, così come imposto dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.