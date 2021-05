Augusta, infrastrutture e servizi del Comune: incontro tra sindaco e Lega

Si è parlato del depuratore, del pozzo, ma anche del parcheggio di Brucoli, dei servizi per la balneazione al Faro Santa Croce e anagrafe all’incontro di ieri pomeriggio al Comune tra il sindaco Giuseppe Di Mare e Massimo Casertano, responsabile provinciale degli Enti locali della Lega. “E’ stato un confronto cordiale sui grandi temi fondamentali per il futuro di Augusta– ha scritto in una nota Casertano che sulla costruzione del depuratore fa sapere che “è stata conclusa la fase di progettazione e si attende la conclusione dell’iter regionale per i pareri definitivi, propedeutici all’appalto dei lavori. Sul campo sportivo il sindaco mi ha riferito che entro l’estate saranno appaltati i lavori. E poi il nuovo pozzo: l’escavazione si è conclusa e l’acqua è stata trovata ad una profondità di 350 metri. Adesso occorre il collegamento per l’erogazione, che dovrebbe essere avviata entro un paio di mesi”.

Il responsabile provinciale degli Enti locali della Lega ha, inoltre, sollevato le problematiche dell’erogazione dei servizi all’ufficio Anagrafe, dei tempi troppo lunghi, anche di alcuni mesi, per avere rilasciata la Carta di identità e “il sindaco si è impegnato a rivedere il sistema di prenotazioni per accelerare sensibilmente i tempi ed anche a reperire personale da destinare agli uffici”. – aggiunge non dimenticando la quesitone dei servizi igienici e docce al Faro Santa Croce, la località balneare più frequentata dagli augustani: “anche su questo Di Mare si è mostrato concorde, annunciandomi che prenderà in considerazione la progettazione di opere, cantierabili purtroppo ad estate iniziata. Infine, ho rappresentato l’inadeguatezza del parcheggio di Brucoli: un’opera di vitale importanza per il rilancio del borgo marinaro (così come le altre località periferiche di Augusta che scontano atavici problemi). La soluzione adottata per questa stagione è il ripristino dell’area attuale, peraltro già ripulita. Il prossimo anno si adotteranno soluzioni diverse e si spera più efficienti”.