Augusta, infiltrazioni negli uffici della Sanità marittima: sospeso il servizio al pubblico. Approvato progetto per i lavori

Infiltrazioni da un condotta fognaria vetusta si sono verificati nei giorni scorsi all’interno degli uffici della sanità marittima, area e di frontiera della vecchia darsena, provocando la sospensione del servizio al pubblico, a causa di allagamenti di alcuni locali. Le criticità dovrebbero essere risolte quanto prima dopo l’approvazione del progetto esecutivo sulla condotta fognaria da parte del Comune, come fa sapere in una nota il direttore dell’unità territoriale di Augusta dell’ Usmaf-Sans, Giuseppina Di Giacomo che si dice grata con il sindaco Giuseppe Di Mare, il presidente del consiglio Marco Stella, il responsabile del quarto settore Lavori pubblici Carmelo Bramato, il dipendente comunale Sebastiano Ponzio e tutto il personale tecnico “che a qualunque ora e anche le condizioni meteo proibitive si è prodigato con interventi volti alla soluzione di un’emergenza che ha interessato l’ufficio. A seguito di infiltrazioni che – spiega – hanno provocato allagamenti all’interno dei locali sede dell’ufficio l’amministrazione ha prontamente approvato in tempi brevissimi un progetto esecutivo per l’effettuazione di lavori urgenti alla condotta fognaria. Un grazie doveroso per avere con prontezza competenza e professionalità risolto una grave problematica, che ha compromesso la funzionalità dell’ufficio con la conseguente interruzione di un pubblico servizio”.

Il progetto in questione, approvato in giunta lunedì, ammonta a 31 mila euro e riguarda i lavori urgenti che saranno effettuati nei prossimi giorni sulla condotta fognaria, tra via Delle Dogane e via Darsena, realizzata in mattoni e cemento che a causa della vetustà presenta delle perdite che hanno creato le infiltrazioni all’ufficio dell’Usmaf attiguo alla condotta.