Augusta, indipendenza di Palazzotto, il Movimento 5 stelle al contrattacco: “non è stato leale”

“Come Movimento 5 Stelle di Augusta, alla luce dei fatti, oggi prendiamo atto delle scelte del consigliere Palazzotto, il quale ha deciso di dichiararsi indipendente in Consiglio comunale, sottolineando nel suo intervento di voler mettersi a disposizione dell’amministrazione quando lo riterrà opportuno. Sarebbe stato più opportuno e corretto, a nostro avviso, palesarlo durante la nomina, perché i giorni intercorsi tra quel momento e la successiva dichiarazione non hanno apportato nessun chiarimento con il gruppo politico a cui aveva aderito, con il quale è stato eletto e con il quale non ha successivamente mantenuto rapporti per le varie attività politiche”. Vanno al contrattacco le due consigliere comunali insieme del Movimento Cinque stelle Roberta Suppo, Chiara Tringali, rimaste a palazzo San Biagio senza gruppo consiliare dopo la dichiarazione di indipendenza di Federico Palazzotto, subentrato al posto del dimissionario Marco Patti.

In una nota si dicono stupite del fatto che il neo consigliere, sentendosi definire “stampella” dell’amministrazione si sia sentito offeso, quando chiunque sa che nel gergo politico, colui che fa da stampella è appunto chi, pur appartenendo al gruppo di opposizione, porta il suo sostegno ad una maggioranza in difficoltà: “ciò è quanto di fatto avvenuto, rendendo evidente che, oltre a non conoscere in maniera adeguata le attività fino ad oggi portate avanti dal nostro gruppo consiliare, non conosce neppure i gesti ed il linguaggio della politica – puntualizzano -. Adesso tenta la carta del vittimismo, ma aveva aderito al Movimento ben prima dalla candidatura e, almeno in apparenza, ne condivideva le idee, le regole e la linea politica. Abbiamo a nostre spese sperimentato, invece, che ha preferito agire in violazione totale di ogni principio di lealtà nei confronti del gruppo che, forse troppo ingenuamente, lo ha subito accolto e reso partecipe del costante e continuo dibattito interno”.

Le due pentastellate precisano infine, che Palazzotto “era stato perfettamente partecipe della decisione maturata nel gruppo in merito all’abbandono dell’aula, ai fini della cosiddetta “conta” della maggioranza, e gli era anche stato espressamente chiesto se condivideva la linea politica o se volesse seguirne un’altra, ma ha ben pensato di non rispondere e di dare l’idea che concordasse. Salvo poi in aula, e solo durante la seduta, cambiare idea con la risibile motivazione che “mi pare brutto, è il mio primo giorno”. Speriamo che in futuro dimostri altre doti, diverse dalla scorrettezza politica e dall’ignavia, ma – concludono- al momento ci rimane solo l’amarezza di esserci fidati di qualcuno che non lo meritava”.