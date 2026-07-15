Augusta, indetta la conferenza dei servizi per il Faro di Capo Santa Croce

Attualità · Pareri entro agosto

Entra nel vivo il percorso amministrativo per la valorizzazione del Faro di Capo Santa Croce. Il Comune di Augusta ha infatti indetto la conferenza dei servizi decisoria per l’approvazione tecnica del progetto presentato dalla società Lighthouse Faro Santa Croce S.r.l., passaggio necessario per il rilascio della nuova concessione demaniale marittima destinata alla riqualificazione dell’area costiera.

La procedura coinvolge tutti gli enti competenti – dalla Regione Siciliana alla Capitaneria di Porto, dalla Soprintendenza ai Vigili del Fuoco, passando per Arpa, Autorità di Bacino, Agenzia del Demanio e Marina Militare – che dovranno esprimere i rispettivi pareri entro il 24 agosto. In assenza di osservazioni nei termini previsti, scatterà il meccanismo del silenzio-assenso, salvo i casi disciplinati da normative specifiche.

Il progetto interessa le aree demaniali esterne al Faro di Capo Santa Croce e prevede la loro rifunzionalizzazione a fini turistico-ricreativi. Tra gli interventi sono previste un’area attrezzata per la balneazione, un solarium, spazi a verde, servizi igienici, spogliatoi, impianti tecnologici, una cabina elettrica, il recupero del manufatto esistente e opere destinate a migliorare la fruizione e la sicurezza dell’intero compendio costiero.

L’iniziativa si inserisce nel programma nazionale “Valore Paese – FARI”, dedicato al recupero e alla valorizzazione di fari e immobili costieri di pregio storico e paesaggistico attraverso nuove funzioni compatibili con il contesto.

L’iter ha preso forma dopo la conclusione della procedura di evidenza pubblica avviata dal Comune: alla scadenza dell’avviso non sono pervenute proposte concorrenti e la commissione giudicatrice ha confermato la proposta della Lighthouse Faro Santa Croce S.r.l., rimasta unico soggetto partecipante.

La conferenza dei servizi rappresenta uno degli ultimi passaggi prima del decreto concessorio definitivo. Una volta acquisiti tutti i pareri e conclusa positivamente l’istruttoria, il Comune trasmetterà il fascicolo all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, cui spetterà il rilascio della concessione demaniale marittima.

L’obiettivo è trasformare uno dei luoghi simbolo della costa augustana in un’area attrezzata e fruibile, valorizzandone il patrimonio storico, paesaggistico e turistico nel rispetto dei vincoli ambientali e culturali.