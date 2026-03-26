Augusta, incontro pubblico di Avs con Salvo Pancari e i candidati. Presente anche Ismaele La Vardera

Si terrà sabato 28 marzo alle 10 ad Augusta, nella Sala Farsha di via Garibaldi 35, un incontro pubblico promosso da Alleanza Verdi Sinistra. L’appuntamento vedrà la partecipazione di Salvo Pancari e dei candidati di AVS, insieme a Ismaele La Vardera, deputato dell’Assemblea regionale siciliana e presidente di Controcorrente, e a Pierpaolo Montalto, segretario regionale di Sinistra Italiana – AVS.

A moderare l’incontro sarà Giovanni Ranno, segretario di Sinistra Italiana – AVS Augusta, che introdurrà anche i lavori. L’iniziativa, aperta al pubblico, si inserisce nel percorso di confronto politico promosso da Sinistra Italiana – Alleanza Verdi Sinistra con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, simpatizzanti e forze politiche sui temi locali e regionali in vista delle Amministrative che si terranno ad Augusta a maggio.