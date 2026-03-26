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Sabato

Augusta, incontro pubblico di Avs con Salvo Pancari e i candidati. Presente anche Ismaele La Vardera

L’iniziativa, aperta al pubblico, si inserisce nel percorso di confronto politico promosso da Sinistra Italiana – Alleanza Verdi Sinistra

L’iniziativa, aperta al pubblico, si inserisce nel percorso di confronto politico promosso da Sinistra Italiana – Alleanza Verdi Sinistra

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Si terrà sabato 28 marzo alle 10 ad Augusta, nella Sala Farsha di via Garibaldi 35, un incontro pubblico promosso da Alleanza Verdi Sinistra. L’appuntamento vedrà la partecipazione di Salvo Pancari e dei candidati di AVS, insieme a Ismaele La Vardera, deputato dell’Assemblea regionale siciliana e presidente di Controcorrente, e a Pierpaolo Montalto, segretario regionale di Sinistra Italiana – AVS.

A moderare l’incontro sarà Giovanni Ranno, segretario di Sinistra Italiana – AVS Augusta, che introdurrà anche i lavori. L’iniziativa, aperta al pubblico, si inserisce nel percorso di confronto politico promosso da Sinistra Italiana – Alleanza Verdi Sinistra con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, simpatizzanti e forze politiche sui temi locali e regionali in vista delle Amministrative che si terranno ad Augusta a maggio.


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