Augusta, incontri di legalità: la Polizia tra gli studenti dell’Orso Mario Corbino

Nella mattinata di ieri i responsabili dell’ufficio per la Comunicazione della Questura di Siracusa hanno visitato il plesso scolastico intitolato a Francesca Morvillo del secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino, diretto dalla dirigente scolastica Maria Giovanna Sergi, per tenere un incontro formativo-informativo con gli studenti su argomenti riguardanti la legalità ed il rispetto delle regole, dedicato in particolar modo alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti e dell’utilizzo consapevole del web e dei social.

Infatti, fondamentale è l’azione preventiva finalizzata a diminuire, soprattutto fra i più giovani, la domanda di tutte le droghe e, in particolar modo, di quelle maggiormente pericolose come il crack che, tra gli effetti più dannosi, provoca stati di aggressività che sono stati registrati tra gli assuntori di questa sostanza.

L’incontro di ieri si è svolto, come di consueto, in un clima informale e gli studenti, interessati alle tematiche affrontate e coinvolti dai poliziotti, hanno posto interessanti e pertinenti domande. All’incontro ha partecipato Giovanna Savini, docente responsabile per i progetti di legalità della scuola.