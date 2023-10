Augusta, incompiuta da oltre 15 anni, sarà restituita a studenti e sportivi la palestra della Todaro

Riqualificare e consegnare alla città la palestra del terzo istituto comprensivo Todaro, che si trova accanto al plesso centrale di via Gramsci, alla Borgata e che è un’ incompiuta da oltre 15 anni. L’amministrazione comunale nei giorni scorsi ha approvato il progetto di fattibilità, come ha annunciato il sindaco Giuseppe Di Mare sui social, che ha mostrato la struttura al suo interno del tutto vandalizzata. “Abbiamo approvato un progetto di un milione di euro, il progetto definitivo è quasi pronto e attraverso un’operazione andremo a riqualificare e ridare alla nostra città, alle associazioni che vogliono fare sport, un’opera incompiuta mai fatta e dimenticata nei decenni passati”– ha detto.

Nello specifico il progetto di fattibilità tecnico-economica per il completamento dell’immobile ammonta ad un milione e 63.871,24 euro, che verranno finanziati attraverso apposita richiesta di accensione di mutuo con l’istituto per il Credito sportivo italiano, come risulta dalla determina di giunta di un paio di giorni fa.

L’amministrazione intende adeguare la struttura per essere utilizzata come “impianto sportivo agonistico”, per questo sono stati effettuati dei sopralluoghi tra personale dell’amministrazione comunale e del Coni regionale che hanno reso necessario effettuare delle modifiche ai progetti degli impianti elettrico, di illuminazione e di emergenza, nonché alla distribuzione degli spazi degli spogliatoi e delle aree esterne alla palestra.

La costruzione della struttura sportiva risale al 2003 con l’affidamento dei lavori che si fermarono più volte, fino alla sospensione definitiva del 2008. Due anni dopo il Comune risolse il contenzioso con l’impresa aggiudicatrice dei lavori che non sono più ripresi lasciando l’immobile, che era già stato realizzato nella struttura esterna, nel degrado e preda di vandali, come è rimasto fino ad oggi.