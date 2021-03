Augusta, incidente tra auto e moto: una persona trasportata in elisoccorso

Sulla strada statale 114 “Orientale Sicula” il traffico è provvisoriamente bloccato in località Costa Saracena – Castelluccio a causa di un incidente avvenuto al km 123,100.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un motociclo sono entrati in collisione e una persona è rimasta ferita e trasportata in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Le squadre di Anas sono giunte sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.