Augusta, incidente Terravecchia: due auto si scontrano, una donna in ospedale

Un incidente si è verificato oggi, intorno a mezzogiorno, all’incrocio tra via Adua e via Dessiè, a Terravecchia. A rimanere coinvolti sono stati una Mercedes Gla 200 che proveniva da via Dessiè e una Kia Picanto che, invece, stava percorrendo il tratto finale di via Adua e che, all’altezza dell’incrocio, è entrata in collisione con la fiancata laterale sinistra del Suv.

Una delle due conducenti è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Muscatello dove è stata trasferita con un ‘ambulanza del “118” per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

Sul posto ad effettuare i rilievi è la Polizia Municipale, la circolazione veicolare ha subito un rallentamento fino alla rimozioni dei mezzi e alcuni pullman sono rimasti fermi in via Adua