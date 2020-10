Augusta, incidente sulla provinciale 3 per Brucoli. Scontro tra furgone, moto e scooter

E’ di tre feriti, che non sarebbero gravi, l’incidente che si è verificato oggi pomeriggio, dopo le 13, sul tratto iniziale della provinciale 3 Augusta-Brucoli. A rimanere coinvolti sono stati un furgone, una moto di grossa cilindrata e uno scooter. Secondo una prima ricostruzione, effettuata dagli agenti di Polizia municipale, che sono intervenuti sul posto per i rilievi e stanno cerando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, tutti e tre i mezzi viaggiavano nello stesso senso di marcia, verso Brucoli. Davanti il furgone, dietro la moto e lo scooter. Ad un certo punto, all’altezza di una traversa laterale, dove pare si stesse per immettere il furgone, sarebbe avvenuta la collisione laterale con la moto e lo scooter che sono andati a sbattere contro la fiancata sinistra del mezzo, rovinando a terra sulla corsia opposta.

Subito sono scattati i soccorsi e i tre centauri, un ragazzo alla guida della moto e una ragazza dietro e un giovane con lo scooter sono stati medicati e trasferiti con un’ambulanza del “118” in ospedale per le cure del caso. Erano tutti vigili all’arrivo dei soccorsi, il conducente della moto che avrebbe riportato qualche frattura è stato trasferito all’Umberto I di Siracusa. Illeso il conducente del furgone.

La circolazione è stata rallentata fino alla rimozione dei mezzi e disciplinata dai vigili urbani.