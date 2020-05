Augusta, incidente sulla Brucoli-Villasmundo: motociclista fuori strada insieme al figlio. Interviene l’elisoccorso

Un incidente autonomo si è verificato questa mattina, intono alle 11, 30 lungo la strada che da Brucoli porta alla provinciale per Villasmundo, poco distante dal campo sportivo del Megarello. Un uomo che guidava una moto di grossa cilindrata, per cause ancora al vaglio della Polizia municipale di Augusta che ha effettuato i rilievi, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. In sella c’era anche il figlio.

Ad aver la peggio sarebbe stato il genitore, trasferito in elisoccorso del 118 all’ ospedale Cannizzaro, mentre il figlio è stato trasferito in ambulanza all’ ospedale di Lentini. Avrebbero riportato ferite al ginocchio e alla testa.

Circolazione rallentata e disciplinata dai vigili urbani.