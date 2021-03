Augusta, incidente sul lavoro nel 2016: assoluzione con formula piena per manager Sasol

Nel pomeriggio di oggi il tribunale monocratico di Siracusa ha emesso sentenza di assoluzione nei confronti dei manager di Sasol Italy accusati di “omissione dolosa delle cautele antinfortunistiche”.

L’assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste” per il direttore dello stabilimento di Augusta Sergio Corso e due altri tecnici dello stesso stabilimento, ingegneri Natale Zammiti e Massimiliano Annino. Gli avvocati difensori dei manager Sasol sono Marina Zalin (Foro di Verona) e Giuseppe Scozzari (Foro di Palermo).

I fatti oggetto del procedimento risalgono al 7 luglio 2016 quando due addetti di una ditta appaltatrice rimasero feriti per via di un corto circuito in una cabina elettrica.

“La sentenza – ha dichiarato a conclusione del procedimento il direttore dello stabilimento Sasol Italy di Augusta, Sergio Corso – conferma l’atteggiamento consolidato della nostra azienda in termini di sostenibilità e di sicurezza delle operazioni. A Sasol Italy viene riconosciuto in modo inequivocabile il rispetto delle norme di legge, l’applicazione degli standard di sicurezza più avanzati”.