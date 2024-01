Augusta, incidente stradale sulla provinciale per Brucoli: scontro tra quattro automobili

Sono quattro le automobili coinvolte questa mattina in un grave incidente stradale, fortunatamente senza feriti, che si è verificato sulla provinciale 1 Augusta-Brucoli, all’altezza dello svincolo per contrada Fala. Intorno alle 8,15 una Fiat Punto, una Peugeot 3008, una Lancia Ypsilon e una Bmw stavano viaggiando in entrambi i sensi di marcia quando sono entrati in collisione, per cause che sono ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale che stanno cercando i ricostruire l’esatta dinamica del sinistro che risulta particolarmente complessa.

Molto danneggiati i mezzi, illesi i conducenti. “Probabilmente l’ uso delle cinture di sicurezza ha evitato di registrare feriti, che in relazione agli ingenti danni, sarebbero potuti essere decisamente gravi”- ha commentato il comandante della Polizia locale Salvatore Daidone

Il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora per i rilievi planimetrici effettuati da due pattuglie della Polizia locale, che sono state impegnate anche per deviare il traffico veicolare e ridurre il disagio agli autoveicoli in transito sulla provinciale 1.