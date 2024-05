Augusta, incidente mortale sulla ex Ss114: l’operaio gelese stava tornando a casa dopo il lavoro

È stato sbalzato fuori dall’abitacolo finendo praticamente sotto l’automobile Emanuele Campo, il trentaduenne originario di Gela morto nell’incidente stradale di sabato pomeriggio sulla ex Ss 114, nella zona di San Cusumano. L’operaio aveva finito di lavorare nella zona industriale e avrebbe dovuto proseguire per Gela per tornare a casa quando, intorno alle 16, la Reault “Megane” sulla quale viaggiava, per cause ancora al vaglio degli agenti del commissariato di Polizia di Augusta, ha sfondato il guardrail finendo fuori strada. E ribaltandosi più volte. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, inutili i soccorsi.

Meno gravi le condizioni dell’altro operaio che viaggiava sul lato passeggero e che, subito dopo l’incidente è stato trasportato all’ ospedale “Umberto I” per tutti gli accertamenti del caso. La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo e ha disposto l’autopsia sulla salma del trentaduenne.