Augusta, incidente mortale: domani i funerali di Lorenzo Mallo. Annullati gli eventi del Carnevale

Si svolgeranno domani mattina, alle 10,30, in chiesa Madre i funerali di Lorenzo Mallo, il giovane di 19 anni morto ieri sera in un incidente stradale autonomo, sulla provinciale per Brucoli, mentre si trovava in auto con il fratello di 22 anno che è ricoverato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

E per il tragico evento e in segno di lutto sono inoltre annullate tutte le attività del martedì grasso di Carnevale, previsti per oggi martedì “grasso”, come ha fatto sapere il sindaco Giuseppe Di Mare sui social: “Dispiaciuti per la disgrazia che ha colpito la nostra comunità cittadina, con la tragica morte di Lorenzo Mallo, porgiamo alla sua famiglia le nostre condoglianze e la nostra vicinanza. Tutte le attività previste per oggi, vengono annullate e rinviate a una data che vi comunicheremo a breve”.