Augusta, incidente autonomo in scooter: due minori operati d’urgenza, e in contemporanea, al Muscatello

Stanno bene dopo essere stati operati d’urgenza all’ospedale Muscatello, in contemporanea, i due minori augustani rimasti vittima di un incidente stradale autonomo avvenuto nella zona del Faro Santa Croce. Il fatto si è verificato sabato notte, quando lo scooter su cui un ragazzo e una ragazza viaggiavano è improvvisamente finito sull’asfalto. Soccorsi, i due feriti sono stati trasportati al Pronto soccorso del nosocomio augustano dove si è reso necessario sottoporli a intervento chirurgico per l’asportazione della milza. L’operazione per entrambi è avvenuta di lì a poco in due sale chirurgiche contigue da parte del responsabile del reparto di Chirurgia, Antonino Trovatello, richiamato d’urgenza, che si è alternato nei due casi e dal suo staff.

Considerata l’eccezionalità del caso, per il verificarsi di un’emergenza doppia che necessitava di intervenire subito in entrambi i casi, oltre al personale infermieristico reperibile, sono stati richiamati anche altri infermieri di riposo sabato notte.

“Adesso il ragazzo e la ragazza sono fuori pericolo, domenica mattina hanno fatto una Tac di controllo e tutto procede bene- ha dichiarato il direttore sanitario dell’Asp Salvo Madonia- E’ stata una grande soddisfazione per l’ospedale di Augusta e per la Chirurgia l’aver effettuato, in contemporanea, i due interventi in due sale operatorie contigue”.