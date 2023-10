Augusta, incidente auto-scooter a Brucoli: volo di 10 metri per motociclista trasportato in ospedale

Incidente questa mattina, intorno alle 9, a Brucoli, all’ incrocio tra via Libertà e la strada che conduce alla Gisira. Ad essere coinvolti un’auto Peugeot e uno scooter Honda Sh 125, secondo una prima ricostruzione lo scooter proveniva da Augusta e avrebbe impegnato l’ incrocio per proseguire in direzione della Gisira, mentre l’ auto percorreva via Libertà in direzione nord-sud impegnando l’ intersezione.

Ad avere la peggio è stato lo scooterista che, dopo lo scontro con l’ auto ed un volo di circa 10 metri, è finito sull’asfalto. Subito soccorso da un’ambulanza del “118” è stato trasferito all’ospedale Umberto I di Siracusa per le cure del caso, nel sinistro ha riportato traumi e fratture. Determinante il corretto uso del casco che era ben allacciato. Immediato l’ intervento della Polizia municipale che ha effettuato i rilievi del caso.