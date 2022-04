Augusta, incidente alla Porta Spagnola, moto contro auto: un ragazzo traportato in ospedale

Incidente stradale oggi pomeriggio, intorno alle 17, all’altezza della Porta spagnola, al centro storico. Per cause che sono ancora al vaglio dei Carabinieri, intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, ad entrare in collisione sotto l’arco del monumento sono stati un’utilitaria e una moto.

Entrambi viaggiavano nello stesso senso di marcia in direzione della Borgata e ad avere la peggio è stato il ragazzo alla guida della due ruote, che è rovinato malamente a terra. Il giovane, che sarebbe stato cosciente al momento dell’arrivo dei soccorsi, è stato trasportato con un’ambulanza del “118” al pronto soccorso dell’ospedale “Muscatello” per tutte le cure del caso. Non si conoscono le sue condizioni.

Rallentata la circolazione veicolare, una Volante della Polizia ha disciplinato il traffico alternato nell’unica via di transito sotto la Porta spagnola rimasta accessibile fino alla completa rimozione dei mezzi.