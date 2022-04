Augusta, incidente alla Porta Spagnola: dimesso dall’ospedale il centauro ferito

Avrebbe tamponato l’automobile che lo precedeva e stava transitando nello stesso senso di marcia in uscita dall’Isola e verso il Rivellino, per poi perdere il controllo del suo motociclo 125 e andare a sbattere contro il muro della Porta spagnola, il diciassettenne coinvolto ieri pomeriggio in un incidente stradale proprio sotto il seicentesco monumento, uno dei simboli di Augusta che collega il centro storico alla Borgata.

Questa la ricostruzione effettuata dai Carabinieri che sono intervenuti per i necessari rilievi. Il centauro, che era stato traportato a bordo di un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Muscatello, ha riportato un trauma cranico e ferite giudicate guaribili in 25 giorni dai sanitari del presidio cittadino. Da dove, dopo tutti gli accertamenti e cure del caso, è stato dimesso.