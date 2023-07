Augusta, incendio pneumatici zona industriale: rogo spento, ma cosa si è diffuso nell’aria?

E’ stato domato in nottata l’incendio scoppiato nel pomeriggio di ieri, – tra i numerosissimi altri che hanno coinvolto la provincia, primi fra tutti Villasmundo, frazione di Melilli- anche nella zona industriale, dove sono andati i fumo centinaia di pneumatici, come ha riferito il sindaco Giuseppe Di Mare, in un video su Facebook. Il rogo, che ha coinvolto anche il canneto nella zona Cantera, ha provocato una scia di fumo nerastro che è stato visibile dalla rada di Augusta per diverso tempo e intorno alle 22 il primo cittadino come misura precauzionale per le possibili esalazioni pericolose da respirare derivanti proprio da quest’incendio, ha invitato tutti a lasciare gli spazi aperti e tornare a casa. Precauzione poi annullate un paio di ore dopo con un messaggio Telegram in cui si comunicava che, secondo quanto riferito dall’ Arpa i venti soffiavano in direzione da allontanare le esalazioni dalla nostra città.

Fortunatamente il rogo è stato spento anche se l’aria per molte ore, fino a tarda notte, è stata irrespirabile per l’odore acre di bruciato, oltre che incandescente, e si pone il problema di cosa si sia diffuso nell’aria visto che a bruciare sarebbero state gomme che contengono vari elementi inquinanti.

Oggi alle 8 con un altro messaggio Telegram il Comune, nell’informare che il rogo era stato spento, ha sottolineato “che rimane la possibilità che le esalazioni a determinate condizioni di venti possano coinvolgere il nostro territorio. Si consiglia alla cittadinanza per fini precauzionali di evitare di uscire senza motivi validi”.

A porsi l’interrogativo anche il Comitato Stop veleni che ha postato un video girato da un cittadino che si riferiva “ad un’area di un’azienda dismessa in zona industriale dove giacevano dei materiali probabilmente in vetroresina e polistirolo che hanno preso fuoco. Come sempre in questi casi ci chiediamo cosa abbiamo respirato o stiamo continuando a respirare??” –hanno scritto sui social- Magari qualche spiegazione in più ce la potranno dare i sindaci di Augusta Giuseppe Di Mare e Melilli Peppe Carta e il prefetto di Siracusa, ai quali non appena avremo più elementi invieremo una segnalazione ufficiale coinvolgendo anche l’Agenzia per la protezione per l’ambiente”.

Il Comune di Augusta, che ieri fortunatamente non è stato coinvolto in incendi nel proprio territorio, ha inviato nella frazione melillese di Villasmundo, funestata a lungo da diversi roghi scoppiati anche in prossimità delle abitazioni, tre squadre della Misericordia e della Protezione civile a supporto dei Vigili del fuoco. Si susseguono, invece, le segnalazioni di black out elettrici in diverse zone, da Villa Marina alla Borgata.

Oggi le temperature dovrebbero calare, il livello di allerta per rischio incendi in provincia, è scesa dal massimo, rosso di ieri, al giallo di preallerta.