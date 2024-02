Augusta, incendio nell’area di Ogliastro dell’ex discarica. In azione anche l’Arpa con i canister

Un incendio si è verificato ieri pomeriggio nell’area di contrada Ogliastro dove una volta c’era la discarica comunale. Ad andare a fuoco, intorno alle 14,30, qualche cumulo di rifiuti di vario tipo, che incivili scaricano nel vasto terreno abbandonato e per il quale –nei bacini 7 e 8- è previsto un progetto di bonifica finanziato dalla Regione il cui iter è ancora in corso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo che ha creato del fumo nero e per questo è intervenuta anche l’Arpa. I tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, insieme alla Polizia municipale, hanno effettuato due campionamenti con i canister in loro dotazione.

Non è escluso che si tratti di incendi dolosi appiccati dagli stessi che abbandonano i rifiuti.