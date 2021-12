Augusta, incendio in via Luigi Sturzo: distrutte due auto, danneggiata la facciata di un palazzo

Un incendio, la notte scorsa, ha distrutto due automobili parcheggiate in via Luigi Sturzo, alla Borgata, danneggiando visibilmente la facciata del palazzo che si trovava di fronte alle autovetture. Il rogo si è sviluppato intono alle tre di notte, creando il panico tra i residenti per le alte fiamme che si sono sviluppate e che sono arrivate anche fino al terzo piano ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per domare il rogo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno avviato le opportune indagini per capire se si tratta di un fatto accidentale o se dietro ci possa essere la mano di qualcuno che abbia potuto appiccare il fuoco. I proprietari delle due auto vivono nella zona.

E un appello a chi è in grado di dare informazioni su quanto accaduto arriva dalla proprietaria di due immobili a piano terra, che hanno subito evidenti danni Florinda Spanò che ha anche postato in video su Facebook per chiedere la collaborazione “degli augustani onesti, se qualcuno magari ha visto qualcosa o se qualcuno di via Luigi Sturzo o via XXV Aprile possiede delle telecamere in le consegni ai carabinieri. Le auto sono di due persone perbene”- ha detto