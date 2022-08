Augusta, incendio Ecomac, Legambiente: “opportuno fare indagini accurate su suoli e falde idriche”

“Impianti come questi di recupero provenienti dalla raccolta differenziata sono sicuramente utili e indispensabili, però vanno gestiti in piena sicurezza”. Legambiente interviene sul grave incidente che si è verificato, lunedì pomeriggio, all’impianto di compostaggio di rifiuti dell’Ecomac la cui natura sarà stabilità dalle indagini della magistratura e degli enti tecnici e che ha coinvolto l’esterno del perimetro dell’ impianto “con le ricadute prevedibili di polveri, ceneri e micro-inquinati, la cui quantità, natura e conseguenze dovranno stabilire non solo i prelievi dell’Arpa, perchè occorrerà fare indagini anche suoi suoli, sui pozzi di prelievo dell’acqua. Attraverso la ricaduta di piogge gli inquinanti si uniscono in falda e bisogna andare oltre le indagini con i canister e rivedere tutte le ricadute che possono coinvolgere la salute delle persone. – dichiara Enzo Parisi– E’ necessario, inoltre, attivare misure di cautela come la vigilanza sulle coltivazioni e sugli allevamenti, perché poi gli animali vanno a pascolare in quelle zone, come abbiamo visto più volte e spesso e gli alimenti sono immessi sul mercato”.

Parisi sottolinea che se è vero che questi impianti non sono ritenuti a rischio di incidente rilevante dalla legge per quello che trattano, è anche vero che quello “che abbiamo verificato qui sono gli effetti di un incidente che si sono propagati all’esterno di un impianto. E questo è quello che accade con gli impianti a rischio incidente rilevante, che si chiamano così perchè gli effetti travalicano il perimetro dell’impianto e colpiscono le aree esterne. Qui abbiamo avuto questi effetti perchè il fumo o le puzze sono arrivate in città e siamo stati sollecitati a stare chiusi dentro casa. Questo vuol dire che –prosegue- bisognerà tenere conto di questi eventi e di questa tipologia di impianti, che ci sono nella zona, perchè benchè la legge non lo preveda, bisogna tenerli in considerazione e il piano di sicurezza esterno che dispone la prefettura deve tenerne conto perchè abbiamo visto che i treni passavano a pochissima distanza da questa nube”.

L’ambientalista, inoltre, ricorda di aver più volte stigmatizzato l’affollamento di impianti di smaltimento dei rifiuti a san Cusumano, nell’area di Megara, accanto al “deposito all’aperto di carbone da petrolio della cementeria, in una zona dove più volte segnalata per essere quella dove si registrano episodi più frequenti di superamento dei limiti rispetto all’inquinamento dell’aria e abbiamo detto che era inammissibile che ci siano, uno accanto all’altro, tre impianti diversi di trattamento rifiuti. Bisogna fermare questa proliferazione, fare le cose in modo ordinato, non affastellare un impianto sull’altro e, per fortuna, qui non c’è stato un effetto domino, ma se ci fosse stato sarebbe stato ancora peggio”- afferma invitando, infine, chi è deputato a farlo a non fornire, prima che vengano espletate indagini accurate, notizie rassicuranti come accade di solito in questi casi un po’ ovunque in Italia.

“Dire subito che non c’è stato inquinamento né conseguenze sulla salute è un fatto poco istruttivo e produce solo sfiducia, diffidenza e incredulità nei cittadini, che sanno bene che quegli incidenti invece, hanno delle conseguenze gravi”- conclude