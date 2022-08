Augusta, incendio Ecomac, istanza di accesso agli atti e informativa alla Procura

Fare chiarezza e trasparenza sull’ incendio che lunedì pomeriggio è scoppiato all’interno di un capannone della Ecomac e che ha allarmato la popolazione. Per questo ieri l’associazione Natura sicula e dal Coordinamento Punta Izzo hanno inviato un’ istanza di accesso agli atti al Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, al Libero Consorzio di Siracusa, all’Arpa e alla Prefettura di Siracusa in cui si chiede tra gli altri, di accedere ai piani di emergenza (interno ed esterno) dell’impianto e di rendere noti non solo gli esiti delle analisi ambientali condotte a

seguito dell’incendio, ma anche i verbali dei controlli periodici dalla data di messa in esercizio dell’impianto, nell’ambito dell’attività di vigilanza posta dalla legge a carico del Libero Consorzio di Siracusa, anche avvalendosi dell’Arpa Sicilia

Gli attivisti, in una nota, ricordano che tra le 45 prescrizioni perviste nell’autorizzazione rilasciata il 9 ottobre 2020 il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti aveva imposto alla società quali condizioni per il regolare esercizio dell’impianto di trattamento rifiuti ci sono <<tettoie per lo stoccaggio dei rifiuti, divisione in settori, cartelloni identificativi, piani di emergenza e rigide distanze di sicurezza tra i cumuli di ecoballe e dalla linea elettrica ad alta tensione che sorvola lo stabilimento della Ecomac di Augusta. Si tratta di un dettagliato elenco di limiti e misure di sicurezza volti a prevenire e ridurre al minimo il rischio di incidenti ambientali e a predisporre adeguati interventi di risposta e gestione delle emergenze, considerando il pericolo di incendi come la principale minaccia da scongiurare – si legge in una nota.- Una minaccia particolarmente elevata sotto il profilo dei possibili pregiudizi ambientali e sanitari, se si considera che tra i rifiuti che la Ecomac è autorizzata ad accogliere vi sono anche 1500 tonnellate annue di rifiuti pericolosi con capacità massima in contemporanea di 21 tonnellate>>.

Tra questi, ricordano Natura sicula e dal Coordinamento Punta Izzo, ci sono anche elettroliti di batterie e accumulatori, toner per stampa esauriti e contenenti sostanze pericolose, apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, tubi fluorescenti e altri componenti contenenti mercurio. <<Alla Ecomac era stato pertanto imposto di dotare di copertura con tettoia e di setti divisori le aree esterne destinate allo stoccaggio dei rifiuti (R13), limitando a 3 metri l’altezza dei cumuli di rifiuti e dei setti. –prosegue ancora la nota- La caduta della linea elettrica ad alta tensione nel piazzale esterno al capannone, che sarebbe stata all’origine dell’incendio scoppiato lunedì, figurava tra i possibili scenari incidentali. I tecnici della Regione avevano pertanto prescritto all’azienda di destinare le aree più prossime alla proiezione verticale della linea elettrica “esclusivamente per i materiali non combustibili (vetro e metallo)”, rispettando in ogni caso una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri lineari “tra il perimetro dell’area esterna adibita allo stoccaggio del materiale combustibile lavorato (ecoballe) e la proiezione verticale della linea elettrica aerea che sovrasta il piazzale esterno”. In relazione alla stessa linea elettrica, inoltre, era stato imposto ad Ecomac di ottenere il “nulla-osta da parte dell’ente gestore ovvero dichiarazione dalla quale si evinca che la stessa non è in esercizio”.>>



E se alla Procura di Siracusa e agli ufficiali del Nictas è riservato il compito di accertare eventuali profili di responsabilità penale, ai cittadini e alle associazioni impegnate nella difesa dell’ambiente va riconosciuto il <<diritto di sapere se tutte le misure di sicurezza preventive erano state rese operative all’interno dell’impianto e se le azioni anti-incendio erano state correttamente pianificate e messe in atto in occasione dell’evento. Sulle istituzioni locali e regionali grava il compito di fornire una completa informazione sulle reali cause dell’incendio e sui controlli, preventivi e successivi, posti in essere dagli enti competenti. A nulla –secondo gli attivisti- valgono, se non ad alimentare sospetti di reticenze e mendacità, le rassicurazioni proferite dai sindaci in assenza di un qualsivoglia dato tecnico-scientifico sulla esatta quantità e qualità dei rifiuti bruciati e sulle sostanze nocive liberate nell’atmosfera>>.

L’istanza di accesso civico è stata anche trasmessa quale informativa alla Procura di Siracusa e al Nictas allo scopo di fornire agli inquirenti elementi conoscitivi e dati amministrativi utili al prosieguo delle indagini.