Augusta, incendio doloso alla sua auto. Il consigliere Amato: “legato all’attività politica, ho la certezza”

Sarebbe legato all’ attività politica l’incendio doloso dell’auto del consigliere comunale di Forza Italia Corrado Amato, andata a fuoco nella notte tra il 15 e 16 gennaio scorso mentre era parcheggiata in via Xifonia, all’altezza dell’incrocio tra via Xiacche e via Limpetra, al centro storico. Ne è convinto lo stesso Amato che lo ha affermato pubblicamente in aula, in apertura dell’ultimo Consiglio comunale di giovedì scorso, durante il quale ha ricevuto, per il grave atto doloso, la vicinanza e solidarietà del presidente del consiglio Marco Stella a nome di tutta la pubblica assemblea. L’esponente di Forza Italia ha ringraziato per la solidarietà ricevuta sottolineando tuttavia la tardività di un atto pubblico che, a suo dire, sarebbe dovuto arrivare prima proprio per la natura dell’atto doloso.

“Questa solidarietà va a colmare un’ assenza che c’è stata in questi giorni, perché – ha aggiunto il forzista – non ho potuto non notare che e a livello istituzionale, per quanto mi sono stati vicini il sindaco che mi ha scritto e telefonato e lo stesso presidente del Consiglio, non era ancora stato espresso alcun rammarico o solidarietà nei miei confronti. Mi sarei sentito che questo accadesse prima, non voglio fare polemica, ma per la scritta sul muro che è un gesto da condannare ci sono stati post da parte di tutti, una levata di scudi popolare che uno si aspetta per fatti come quelli successi a me. Posso pensare che le motivazioni del perché non sia accaduto sono dovute al fatto che forse alcuni hanno pensato che questa cosa afferisse alla mia attività di avvocato e potesse riguardare l’attività imprenditoriale della mia famiglia, invece io senza dirvi niente di quello che non posso dirvi – ha precisato – vi garantisco che questo fatto è accaduto per la mia attività politica, perché ne ho la certezza. Poi quando sarà il tempo, scoprirete che è accaduto per un motivo politico e probabilmente capirete che sarebbe stata importante la vicinanza della politica il giorno dopo”.

“Spero che si sbagli –ha replicato sempre in aula il sindaco Giuseppe Di Mare che nei giorni scorsi ha partecipato al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e durante il consiglio ha rinnovato la solidarietà ad Amato ma anche a tutti gli imprenditori e i cittadini colpiti dagli altri incendi- perché i tavoli a cui ho partecipato io vanno in altra direzione, anche se non so quale è la cosa migliore. Ci sono delle indagini in corso, alcune si sono chiuse e sono stati individuati i presunti responsabili. L’ attenzione sulla città è tanta, sono arrivati anche rinforzi da parte delle forze dell’ordine. Io penso che in certi momenti gli uomini delle istituzioni devono avere la responsabilità nell’utilizzare parole e nell’ avere comportamenti consoni ai momenti che si vivano. Piu volte ho sentito dire da chi fa le indagini di cercare di evitare di creare allarmismo proprio perché ci sono le indagini in corso e quindi abbiamo tenuto questo profilo. L’invito è – conclude- di mantenere la calma e non farsi prendere dal panico e dalla paura, dobbiamo avere fiducia nelle forze dell’ordine e in chi sta eseguendo le indagini”.