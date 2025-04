Augusta, incendio alla Sonatrach: due feriti

Un incendio si è sviluppato intorno alle 20 alla raffineria Sonatrach ferendo due operai che si trovano nell’area e che sono stati trasportati al Pronto soccorso del Muscatello per le prime cure del caso. I due non avrebbero comunque riportato ferite gravi.

L’incendio è scoppiato un fornetto di rigenerazione che si utilizza in fase di avviamento, su Telegram il sindaco Giuseppe Di Mare ha fatto sapere che con riferimento ad “un innesco in un fornetto della Sonatrach ci comunicano dalla società che l’incendio è sotto controllo tramite le squadre interne della raffineria e non ci sono pericoli per la popolazione”