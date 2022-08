Augusta, incendio a San Cusumano, il Comitato stop veleni: “informazione insufficiente per la popolazione”

“Del tutto insufficienti, intempestive e parziali sono state le informazioni diramate dagli enti di controllo e dalle autorità istituzionali preposte”. Lo dice il Comitato Stop veleni a proposito dell’incendio scoppiato ieri pomeriggio in un capannone della Ecomac a causa di un fulmine caduto proprio su alcune ecoballe posizionate all’interno dello stabilimento.

La densa coltre di fumo nero che si è subito diffusa nell’aria da Augusta a Siracusa ha allarmato i residenti che “non hanno ricevuto nell’immediatezza la benchè minima informazione sul comportamento da tenere per ridurre al minimo gli effetti certamente nocivi del fenomeno narrato. – aggiungono gli attivisti- Molte sono state le doglianze lamentate, su tutte mal di testa, difficoltà respiratorie e a deglutire, spasmi addominali. Contrariamente a quanto visivamente percepito, i cittadini anzi venivano rassicurati circa la tenuità dell’accaduto asseritamente ascrivibile ad incendio di materiale cartaceo. Si è dovuto arrivare a sera inoltrata per ricevere finalmente una “approssimazione di allerta”, nemmeno lontanamente riconducibile ad un serio comunicato contenente quel vademecum di base per disastri ambientali del tenore di quello documentato in queste ore”.

Nessun riferimento, dunque, è stato fornito rispetto ad eventuali limitazioni di attività all’aperto in prossimità di quanto accaduto, a divieto di attività di pascolo, di consumo di alimenti di origine animale e vegetale prodotti nell’area interessata o di foraggiamento coinvolto e destinato ad animali al pascolo. “Nessuna indicazione sanitaria sui rimedi da adottare per lenire i disturbi percepiti dalla popolazione” – sottolinea infine il Comitato stop veleni che manifesta la propria vicinanza ai dipendenti della Ecomac ed a tutte le squadre di soccorso intervenute e ancora in queste ore impegnate nelle operazioni di spegnimento, auspica che a breve la situazione possa tornare alla normalità ed esprime al contempo tutto il proprio disappunto per “la pessima attività di informazione svolta dai soggetti istituzionali coinvolti”.