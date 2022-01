Augusta, incendiato negozio di autoricambi alla Borgata

Si indaga per capire cosa possa esserci dietro l’incendio che ha distrutto il negozio “Autoricambi Megara” che si trova in via delle Fornaci, alla Borgata. Il rogo si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì e oltre alla saracinesca ha bruciato anche l’interno dell’esercizio commerciale, che si trova a piano terra e dove si trovavano anche prodotti altamente infiammabili, annerendo anche la facciata dell’immobile sovrastante.

Tanta la paura dei residenti che intorno alle due di notte hanno visto alzarsi fiamme e fumo e hanno subito chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti per spegnere il rogo. Sul posto anche i carabinieri della locale compagnia che hanno avviato le indagini per capire cosa possa esserci dietro quello che appare come un atto doloso, anche se i due titolari dell’attività avrebbero detto di non aver ricevuto minacce di alcun tipo.

Si tratta del secondo incendio in poche giorni scoppiato in Borgata, la scorsa settimana a rimanere incenerite sono state due auto parcheggiate non molto lontano, in via Luigi Sturzo insieme all’immobile davanti al quale erano parcheggiate che ha subito evidenti danni. Ieri hanno portato la loro solidarietà ai due imprenditori colpiti il sindaco Di Mare, l’assessore Cannavà, i presidenti del Consiglio comunale Stella e della Cna di Augusta Cannavà. Tanta la solidarietà arrivata anche via social.