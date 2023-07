Augusta, incendi in zona industriale. Il Comitato stop veleni: “nessuna informazione sulla qualità dell’aria”

“Non ha funzionato il calendario delle comunicazioni istituzionali durante la terribile giornata del 25 luglio scorso”. Lo dice il Comitato stop veleni che interviene sugli incendi che nei giorni scorsi hanno riguardato la provincia, ma anche la zona industriale devastando terreni, aziende e abitazioni, coinvolto diverse discariche abusive, siti dismessi e abbandonati carichi di plastiche e materiali nocivi, arrivando a lambire uno dei più grossi petrolchimici d’Europa.

In particolare gli ambientalisti, -che hanno ricevuto decine di segnalazioni sugli incendi in prossimità della zona industriale di Augusta, Priolo, Melilli e Siracusa che mettono a disposizione delle autorità giudiziarie per le indagini del caso-, sottolineano l’incendio in un’ azienda dismessa in contrada San Cusumano nel cui spiazzale “erano abbancate probabili materie plastiche che hanno preso fuoco provocando un rilascio cospicuo di fumo denso e nero”, precisando che per tale evento nessuna informazione è pervenuta alla popolazione residente da parte delle istituzioni ed enti competenti.

Informazione che è stata carente non solo per questo rogo, ma più in generale: “solo blandi richiami alla prudenza e ridicole rassicurazioni su fantomatici cambiamenti di vento che avrebbero portato altrove il pericolo tossicità che viaggiava con le fiamme. – scrivono in una nota- Fuoco che ha sprigionato fumi densi ora di colore nero, ora marrone, ora giallo fieno che tutti noi abbiamo respirato senza avere la ben che minima indicazione sul comportamento da adottare per lenire i sicuri effetti nocivi dell’evento. Non ci si prepara così alle estati antropoceniche che da anni si ripetono sempre uguali e sempre più pericolose, gli strumenti ci sono, mancano le persone oneste e irreprensibili che siano pronte ad attuarli senza servilismi con l’unico obiettivo di tutelare il bene comune”.

Il Comitato ricorda che da anni sollecita di pianificare la prevenzione a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in atto, “stando non già accanto a coloro che questi disastri hanno generato ma dalla parte del territorio” e chiede formalmente alle autorità competenti ed alle istituzioni preposte di fare luce su quanto accaduto e di fornire i dovuti aggiornamenti sulla qualità dell’aria respirata in questi giorni. “Ancora a distanza di due giorni i fastidi fisici sono elevatissimi, non intendiamo soprassedere e –prosegue- chiediamo un immediato resoconto da parte di Arpa Sicilia, Asp e amministrazioni locali coinvolte. Chiediamo di verificare che i campi arsi esposti a possibili inquinanti tossici nocivi sin da subito e per i tempi di legge non siano destinati a pascolo o a coltivazione e che si attivi una unità stabile di controllo e monitoraggio incendi stante la delicatissima situazione in cui versa il nostro territorio che ricordiamo essere Sin, sito di interesse nazionale per le bonifiche. I sindaci restano le più alte cariche a tutela della salute dei cittadini?”