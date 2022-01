Ancora incendi ad Augusta: a fuoco altre due auto all’Isola e alla Borgata

Un principio di incendio di un’automobile parcheggiata in via Xiphonia, al centro storico e una vecchia utilitaria bruciata in via Pietro Frixa, alla Borgata. È quanto successo questa notte in due diversi episodi con il primo che si è verificato intorno alle 3,10 e che ha riguardato una “Lancia Musa” lasciata in sosta all’Isola e il secondo, invece, scoppiato intorno alle 6,30 a una “Citroen” decappottabile da anni abbandonata alla Borgata davanti a delle palazzine.

In entrambi i casi è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Augusta che hanno domato il rogo. Avviate le indagini da parte delle forze dell’ordine per capire l’origine dei due diversi incendi, se in particolare ci sia cioè dietro la mano di qualcuno considerato che da diverso tempo si registrano roghi, anche dolosi, non solo di automobili ma anche di attività commerciali e rimesse di barche.