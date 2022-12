Augusta, incappucciato entra nel cantiere del campo “Fontana”: messo in fuga dalla video sorveglianza

Sarebbe stato messo in fuga dal sistema di video sorveglianza interno dell’ dell’istituto di vigilanza “Security” lo sconosciuto che, la notte scorsa, si sarebbe introdotto dentro il cantiere di piazza Fontana dove sono in corso i lavori di messa in sicurezza e realizzazione del campo sportivo.

L’intruso, che indossava un cappuccio, sarebbe riuscito ad entrare dentro l’area del cantiere dalla rete di recinzione, ma la sua presenza, però, non sarebbe sfuggita al personale della sala virtuale della “Security” che, attraverso l’altoparlante, lo avrebbe invitato ad uscire segnalando che l’area era video sorvegliata.

Quando poi la pattuglia ha raggiunto la zona della Borgata, dell’intruso non c’era più traccia, l’uomo era sparito dopo aver attraversato il varco dal quale era entrato.