Augusta, inaugurato il presepe nella chiesa delle Anime sante: stasera torna il presepe vivente al convento dei frati Cappuccini

E’ stato inaugurato nei giorni scorsi e rimane aperto ai fedeli e ai visitatori fino all’ Epifania il tradizionale presepe della chiesa “delle Anime Sante”, inserito nel contesto dell’iniziativa “Le vie dei presepi” promossa dall’ ufficio pastorale del Turismo dell’Arcidiocesi di Siracusa di cui è direttore don Gianluca Belfiore e componente l’augustano Giuseppe Carrabino nominato dall’ arcivescovo monsignor Salvatore Pappalardo.

Il presepe si ispira al simbolo della “sorgente di acqua che zampilla dove ciascuno di noi può abbeverarsi”, che è stata riprodotta sul paliotto marmoreo dell’ altare e il tema dell’acqua ricorre frequentemente nei testi sacri. All’interno della chiesa è esposto anche un Divino Infante dei primi decenni del XIX secolo di collezione privata.

“L’augurio che rivolgiamo a quanti entrando in questa chiesa si lasceranno incantare dal mistero del Natale, è che possano attingere a quella fonte d’acqua e trovare il refrigerio nella sua parola”- hanno detto il governatore Antonino Arena e il rettore padre Enzo Zagarella. Ad accogliere i visitatori all’inaugurazione è stato il suonatore di “ciaramedda” Emanuele Di Grande che ha eseguito le tradizionali nenie natalizie.

Stasera, invece, dopo la veglia delle 23, verrà inaugurato il presepe vivente “per le vie di Greccio” organizzato dalla Gioventù francescana di Augusta e che torna, dopo sei anni nel Convento dei frati Cappuccini. “Quest’anno però, in una chiave diversa. – dicono gli organizzatori– Infatti il primo presepe fu proprio realizzato e ideato da San Francesco nel 1233 e noi da francescani quali siamo non potevamo non ricreare proprio il primo presepe. Da qui il nome dell’evento “per le vie di Greccio”.

San Francesco, dopo essere stato a Betlemme non riusciva a dimenticare la grotta della nascita di Gesù, una grotta così semplice ed umile. Fu così che volle ricreare quella stessa atmosfera a Greccio, una piccola città che gli ricordava perfettamente i luoghi che aveva visitato e allora chiamò un abitante del posto, Giovanni Velita. “Il messaggio che noi ragazzi aiutati dagli araldini della fraternità vogliamo donare a tutta la città è lo stesso che Papa Francesco scrive nell’ultimissima lettera apostolica “Admirabile signum”- hanno concluso

Il presepe tornerà ad essere allestito nel convento di Terravecchia (ingresso dalla chiesa di Cristo re) giovedì 26 dicembre dalle 19 alle 20, 30 e lunedì 6 gennaio dalle 10, 30 alle 12,30.