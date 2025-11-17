Augusta, inaugurato il nuovo anno accademico dell’Università della Terza Età

Si è tenuta nei giorni scorsi, nell’aula magna dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz”, la cerimonia ufficiale di apertura dell’Anno Accademico 2025/2026 dell’Unitre, l’Università delle Tre Età di Augusta. Un appuntamento ormai tradizionale per la città, che anche quest’anno ha visto numerosi partecipanti e autorità riuniti per dare avvio alle attività culturali dell’associazione.

Alla cerimonia era presente anche il sindaco, che ha voluto portare il proprio saluto e il sostegno istituzionale all’iniziativa. Nel suo intervento, ha rivolto parole di apprezzamento al presidente Salvo Cannavà, sottolineandone l’impegno, la costanza e la dedizione nella guida dell’associazione e nell’organizzazione delle numerose iniziative culturali che arricchiscono il territorio.

Il sindaco ha inoltre rivolto i suoi auguri a tutti gli iscritti, auspicando un anno accademico ricco di crescita personale, incontri stimolanti e attività formative. L’Unitre, infatti, rappresenta da anni un punto di riferimento culturale per Augusta, promuovendo l’apprendimento permanente e il dialogo intergenerazionale attraverso corsi, laboratori e conferenze.

Con questa cerimonia, la città rinnova il proprio legame con una realtà che contribuisce in modo significativo alla vita sociale e culturale della comunità, confermando l’importanza della formazione continua per cittadini di ogni età.