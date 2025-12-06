Augusta, inaugurato il comitato elettorale del sindaco Di Mare: “ascolto, partecipazione e presenza sul territorio”

Grande partecipazione ieri sera all’inaugurazione del nuovo comitato elettorale in via Lavaggi 101, nel cuore della Borgata ad Augusta. Un luogo che nasce con un obiettivo preciso: offrire agli augustani uno spazio aperto, accogliente e stabile in cui incontrare il sindaco Giuseppe Di Mare, la coalizione e l’intera squadra amministrativa, condividendo idee, suggerimenti e progetti per la città. Dopo il successo dell’iniziativa Cinque + Cinque tenutasi al Mangia’s di Brucoli — un momento di confronto che ha messo in evidenza il forte coinvolgimento della cittadinanza — l’apertura della nuova sede rappresenta un ulteriore passo nella direzione della partecipazione attiva e del dialogo costante con la comunità.

Lo spazio di via Lavaggi è stato pensato come una “casa” per i cittadini: un punto di ascolto, un luogo di confronto costruttivo, ma anche un ambiente dove ritrovarsi, festeggiare traguardi comuni e vivere momenti di comunità. Un presidio nel centro della Borgata che rafforza la vicinanza tra amministrazione e cittadini e offre un canale diretto per contribuire allo sviluppo della città. Nel corso dell’inaugurazione, è stato ricordato anche il percorso fatto in questi anni: “abbiamo trovato una città che necessitava di interventi profondi – le parole del sindaco Di Mare – di una riorganizzazione dei servizi e di una ritrovata fiducia tra istituzioni e cittadini. Attraverso opere pubbliche avviate e concluse, interventi su scuole, strade, impianti sportivi, cura del territorio e un nuovo metodo amministrativo basato su trasparenza e collaborazione, Augusta ha intrapreso un percorso di cambiamento concreto. Un lavoro che ha rimesso in movimento la città e che ha tracciato una direzione chiara: costruire una comunità più forte, moderna e capace di valorizzare il proprio potenziale”.

Una visione che guarda al futuro con la volontà di consolidare i risultati raggiunti e aprire nuove prospettive di crescita, continuando a investire su partecipazione, identità cittadina e sviluppo del territorio. È questa l’immagine di Augusta che l’amministrazione vuole portare avanti: “una città che ascolta, che coinvolge, che costruisce insieme ai suoi cittadini – ancora il primo cittadino – Questa sede nasce per essere vissuta, uno spazio in cui ogni augustano può sentirsi parte del percorso che stiamo portando avanti. Ascolto, partecipazione e presenza sul territorio sono i pilastri del nostro impegno quotidiano”. La sede resterà a disposizione della cittadinanza nei prossimi mesi, con appuntamenti, incontri e momenti dedicati al confronto su temi sociali, culturali e amministrativi.