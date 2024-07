Augusta, inaugurato il centro per anziani di Brucoli

Sarà centro di aggregazione per attività ricreative, ludiche e sportive e per trascorrere in compagnia il tempo libero il centro anziani inaugurato questa mattina Brucoli. Si trova in un immobile comunale di via Canale 42, che un tempo ospitava il Gruppo comunale della protezione civile al civico 42, e che è stato ristrutturato nelle due stanze e nel cortile esterno da una ditta incaricata dal Comune e con i fondi degli oneri di urbanizzazione dovuti all’Ente da Francesco Lombardo e impegnati per questo progetto.

“Quando si ottengono risultati c’è sempre un grande lavoro di squadra –è un centro di aggregazione sociale che diamo a tutto il borgo che sarà gestito nell’apertura e chiusura dalla Protezione civile. Aiutateci a mantenerla in buone condizioni. Ogni settimana verrà una ditta incaricata dal Comune di fare le pulizie ma utilizzatela come se fosse casa vostra. Saranno organizzati eventi di vario tipo”. ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare che presieduto l’inaugurazione dell’immobile benedetto dal parroco della chiesa di San Nicola don Francesco Trapani.

“Questa è una struttura per Brucoli – ha aggiunto l’assessore al borgo Valeria Coco – che potrà essere utilizzare per giocare a carte ma anche per passare il proprio tempo libero e promuovere attività che interessano tutti”, mentre il delegato alle Politiche sociali Biagio Tribulato ha affermato che “per questo centro sono già state concepite delle attività in sinergia con le altre forze politiche per far si che sia un luogo di ritrovo in una struttura comunale non solo per persone della terza età ma anche per favorire rapporti intergenerazionali. Auspichiamo che possa rappresentare per il borgo un punto di riferimento per tutti”- ha proseguito specificando, inoltre, che si sta lavorando per aprire centri per anziani anche al centro storico, in Borgata e forse anche a Monte Tauro.

Presenti oggi, oltre a diversi anziani del borgo, anche gli assessori Pippo Spanò, Giuseppe Carrabino, Salvo Serra, i consiglieri comunali Mariangela Birritteri e Roberto Conti quest’ultimo che ha seguito da vicino i lavori, Loredana Marletta in rappresentanza del settore Servizi sociali comunale e Gianfranco Passanisi, responsabile del settore Progettazione.

Il centro sarà gestito dal gruppo comunale Protezione civile, presente con il coordinatore Francesco Di Paola e la vice Grazia Tringali e sarà aperto dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30 tranne i festivi, mentre il sabato solo di mattina.