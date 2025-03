Augusta, inaugurato campetto di calcio in erba sintetica riqualificato nell’area “Carrubba”

E’ aperto a tutti il nuovo campetto di calcio in erba sintetica della zona di Terravecchia-Paradiso inaugurato questa mattina all’interno dell’area del “campo Carrubba”. E’ l’ulteriore tassello della riqualificazione di quest’area che era iniziata con la realizzazione di una palestra fitness all’aperto più di un anno e mezzo fa, il rinnovamento del parco giochi per i più piccoli e che adesso si completa con il nuovo campetto sportivo rinnovato e messo in sicurezza.

“Oggi completiamo l’intervento con la realizzazione di un nuovo campo gratuito in erba sintetica, che sarà a disposizione della scuola e di chiunque vorrà, ma soprattutto con la messa in sicurezza di tutta l’area- ha detto il sindaco Di Mare che questa mattina ha simbolicamente inaugurato l’area alla presenza di parte della giunta e anche di studenti del Megara che hanno giocato a calcio- Sia la recinzione che i pali erano infatti pericolosi e cadenti e li abbiamo sostituiti, così come abbiamo posto sopra il campo di gioco anche un rete di protezione che prima non c’era. Il campetto è aperto tutti, ci auguriamo che venga rispettato e che lo utilizzino le scuole perchè questo garantisce un controllo”.

L’area, al contrario di quanto l’amministrazione aveva in mente di fare prima, non sarà dunque chiusa ed è dotata di telecamere di controllo. Nel progetto di riqualificazione manca il campo di bocce e un’ area per sgambamento cani che l’amministrazione intende fare prossimamente, come ha aggiunto Di Mare