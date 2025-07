Augusta, inaugurata le nuove piazze di via Brenta e via Modena

Sono state inaugurate nei giorni scorsi le nuove piazze di via Brenta e via Modena, completamente riqualificate dopo anni di abbandono e degrado. Un intervento atteso da tempo dai residenti, che hanno visto trasformarsi aree dimenticate in luoghi accoglienti, vivibili e finalmente restituiti alla comunità.

Prima dei lavori, entrambe le zone versavano in condizioni critiche: sporcizia ovunque, erbacce incolte e un generale senso di trascuratezza avevano reso entrambe le aree un punto critico dell’intero quartiere. Ora, grazie a un intervento mirato di pulizia, ripiantumazione e arredo urbano, sono state create delle aree di aggregazione per piccoli e grandi.

Durante le inaugurazioni, accompagnati dalla presenza di cittadini e autorità locali, si è respirato un clima di soddisfazione e speranza. “È un segnale forte di attenzione a tutto il territorio della città che continuiamo a osservare con attenzione – ha dichiarato il sindaco – Restituire spazi pubblici curati significa rafforzare il legame tra i cittadini e la loro città, noi siamo orgogliosi di continuare a fare per dare alla nostra Augusta il ruolo che si merita.”

Le piazze ora sono dotate di nuove sedute, illuminazione efficiente, giochi per bambini. Un progetto che non solo migliora l’estetica del quartiere, ma invita anche alla socialità e al rispetto dello spazio comune.