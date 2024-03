Augusta, inaugurata la “panchina della gentilezza” ai Giardini pubblici

Una panchina viola, dipinta con colore della gentilezza, è stata inaugurata questa mattina in piazza Castello, alla Villa dai volontari dell’associazione “Il sorriso che vorrei”, dagli studenti della 3B del liceo Linguistico Megara e dal motor club “Punishers” di Augusta per sensibilizzare sui gesti quotidiani legati alla gentilezza. L’evento rappresenta la giornata conclusiva del Pcto “Generazione 3S” che ha visto gli studenti liceali impegnati in momenti di solidarietà negli ospedali e nelle case di cura insieme all’associazione di volontariato guidata da Mauro Cacace. A guidarli il tutor dell’associazione Antonio Ranno, che ha spiegato che il progetto si chiama “Generazione 3S e le s stanno per sorrisi, solidarietà e socialità, ed è stato scelto dai ragazzi, ad indicare i valori che vogliono coltivare. Li abbiamo accompagnati in questo percorso per far scoprire loro i valori del volontariato, della condivisione e come giornata conclusiva abbiamo voluto fare un regalo alla comunità” – ha affermato.

“Ci siamo approcciati per la prima volta al mondo del volontariato in una maniera completamente diversa e questo ha lasciato dentro di noi un segno tangibile e ci ha permesso di aiutare e stare vicino a chi ha bisogno. Siamo stati diverse volte all’ospedale e anche in una casa di cura per portare un po’ di allegria a chi sta male ne non vede la luce del sole. È stata una bella occasione di condivisione, abbiamo scoperto che al di là del nostro piccolo orticello c’è molto altro”– hanno detto gli studenti Sofia Romani, Chiarta Colombo e Andrea Faranda.

Durante la mattinata è stata posta una targa celebrativa con la frase “la gentilezza sia il tuo miglior regalo ovunque tu vada” a cura dei motociclisti “Punishers”, guidati da Giuseppe Cirillo che hanno supportato i volontari, il sindaco Giuseppe Di Mare ha ringraziato quanti hanno collaborato alla realizzazione della panchina della gentilezza “che richiama tutti noi, in un mondo dove quotidianamente o la gentilezza è messa di lato, speriamo che possa contribuire a una riflessione migliore per azioni quotidiane migliori”. “Si realizza all’interno di un luogo fondamentale della nostra città una panchina che ha un messaggio sociale fondamentale, quello della gentilezza come strumento fondamentale nella nostra collettività, un piccolo segno per rendere migliore la nostra società – ha aggiunto l’assessore Biagio Tribulato

Il dirigente scolastico del Megara Renato Santoro si è detto grato con il presidente dell’associazione per aver proposto l’attività agli alunni del liceo che sono stati coordinati dalla docente Floriana Fazzino, la scuola “tiene fortemente a questo tipo di percorsi che hanno l’obiettivo di infondere negli studenti forti e validi princìpi, l’inaugurazione di questa simbolica panchina viola della gentilezza sia da sprone per momenti di riflessione sull’importanza di tendere una mano verso gli altri – ha aggiunto la docente Anna Lucia Daniele, collaboratrice del dirigente presente questa mattina.