Augusta, inaugurata la nuova sottovia a Castelluccio: prenderà il posto del passaggio a livello

Niente più attese davanti alle sbarre per gli automobilisti e i residenti della vasta zona di Castelluccio, che d’ora in poi potranno usufruire del nuovo sottovia stradale, realizzato da Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs) e che ha previsto la soppressione del passaggio a livello. L’opera è stata infatti consegnata ufficialmente oggi da Rfi rappresentata da Chiara De Gregorio, responsabile del programma soppressione passaggio a livello e risanamento acustico di Rfi al Comune e al sindaco Giuseppe Di Mare.

L’opera è stata realizzata proprio in prossimità del passaggio a livello, eliminando i punti di interferenza con la linea ferroviaria e garantendo così maggiore regolarità alla circolazione dei treni. In ambito urbano, il nuovo sottovia realizza una ricucitura ottimale del reticolo stradale, assicurando ai cittadini una migliore e più sicura viabilità.

“Oggi in auguriamo il sottopassaggio carrabile e pedonale dopo lavori durati circa un anno e mezzo e che ha visto la collaborazione dell’amministrazione e dei vicini rispetto all’opera- ha detto Di Gregorio- E’ un ‘opera ben realizzata, fa parte di un appalto che comprende anche l’eliminazione del passaggio a livello di Brucoli la cui opera dovrebbe terminare a breve”.

Il sindaco Giuseppe Di Mare si è detto grato per la realizzazione di “quest’opera importante per quest’area e soprattutto per quella di Brucoli a cui si sta lavorando con grande attenzione e che ci auguriamo che presto venga consegnata”.

Il sottovia – a carreggiata unica divisa in due corsie – ha una piattaforma stradale larga 8 metri e una lunghezza complessiva di circa 400 metri. Nella parte in tunnel è presente un marciapiede largo un metro e mezzo, sopraelevato rispetto al piano viario e accessibile anche con rampe per persone con mobilità ridotta. L’intervento è parte di un programma che prevede anche la realizzazione di un analogo sottovia in prossimità dell’altro passaggio a livello soppresso, quello di Brucoli per un investimento complessivo di circa 7 milioni di euro.

“Il nuovo sottopasso diventerà di fatto strada comunale, mentre la viabilità esistente rimarrà come accesso privato dei residenti tranne che nel tratto dell’attraversamento del passaggio a livello dove sono stati realizzati dei muri per rendere inaccessibile il transito a chiunque”- ha spiegato il direttore dei lavori Lucentini.

Ora i riflettori sono puntati sull’altro sottopassaggio in via di realizzazione nella frazione di Brucoli, dove si è verifica qualche ritardo sulla tabella di marcia prevista dei lavori previsti per fine febbraio, con uno slittamento almeno fino a settembre di quest’ anno, cosi come prevede l’ordinanza di polizia municipale che proroga anche il divo di transito nella strada del passaggio a livello. “Lì c’è un problema con i sottoservizi e un progetto di variante che deve essere approvato”– ha detto Pietro Taffara, direttore del cantiere per l’ impresa appaltatrice Cogen.