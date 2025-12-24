Augusta, inaugurata la nuova sede Lilt

È stata inaugurata sabato la nuova sede della delegazione LILT di Augusta, un importante punto di riferimento per la prevenzione oncologica e l’assistenza sul territorio. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare, il presidente del Consiglio comunale Marco Stella e il vicesindaco Biagio Tribulato, insieme ai rappresentanti dell’associazione e a numerosi volontari.

Durante la cerimonia, il sindaco Di Mare ha voluto sottolineare il valore del lavoro svolto dalla LILT, ringraziando il presidente provinciale Mario Lazzaro, la responsabile della delegazione di Augusta Rosaria Russo e tutte le volontarie e i volontari per l’impegno quotidiano a favore della comunità.

«La LILT – ha dichiarato – rappresenta un presidio umano e sanitario essenziale. Qui non si fa solo prevenzione, ma si accolgono le persone, le si accompagna e le si sostiene in momenti delicati della loro vita».

Il primo cittadino ha ricordato come negli anni abbia visitato più volte la sede LILT, trovando sempre un clima di grande disponibilità e calore umano: «Tra i volontari della LILT ci si sente davvero “a casa”. Questa nuova struttura, moderna e accogliente, rafforza ulteriormente la capacità dell’associazione di essere vicina ai cittadini».

La nuova sede consentirà di potenziare le attività di informazione, prevenzione e assistenza, confermando il ruolo centrale della LILT nel tessuto sociale augustano. Un messaggio chiaro quello lanciato dalle istituzioni e dall’associazione: la prevenzione resta l’arma più efficace nella lotta contro i tumori.