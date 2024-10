Augusta, inaugurata la galleria d’arte del gruppo “Meg” negli stessi locali di 50 anni fa

Rinasce a distanza di mezzo secolo, negli stessi locali del 1974 di via XIV Ottobre 3, la galleria d’arte dal nuovo gruppo “Meg”, acronimo per “mentre eravamo giovani” che è tornato con lo stesso entusiasmo di un tempo ad occuparsi di arte. E sabato sera ha inaugurato la galleria al cui interno sono già stati allestiti quadri, sculture, opere di grafica e fotografie, che si potranno visitare fino a giovedì.

A tagliare il nastro la docente di Storia dell’arte Licia Oddo, madrina della serata, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare degli assessori Giuseppe Carrabino e Domenico Zanti e dell’ex assessore Rosario Costa e dell’augustano Antonio Conticello, autore del romanzo “La scalata della piramide del sale”, da cui ha preso il titolo il progetto e che è venuto appositamente da Milano, dove vive, per essere presente durante la serata

Pippo Corbino, presidente del gruppo Meg ha ricordato la storia del gruppo che nasce nel 1973, inizia la sua attività l’anno successivo con una mostra personale di Vittorio Ribaudo, per poi fermarsi nel 1977, rivolgendo un pensiero anche al compianto Nuzzo Accaputo, co-fondatore del gruppo, mentre il direttore artistico Amedeo Nicotra, tra i fondatori già 50 anni fa insieme al vice presidente Sergio Sillato, ha spiegato che la galleria “ospiterà opere di artisti noti in ambito locale, provinciale, regionale e nazionale che riescono a trasmettere tutte le forme di emotività tra l’arte e la quotidianità. Non sarà solo uno spazio espositivo ma un luogo dove poter esprimere le loro capacità artistiche e culturali, ci sarà spazio alla presentazione di libri e di serate dedicate alla recita di poesie e al teatro”.

“Luoghi come questi fanno bene alla salute della città perchè fanno crescere in pensieri, arte e cultura, siamo al vostro fianco per ogni vostra iniziativa”- ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare, mentre l’assessore Pino Carrabino ha definito la strada “la via della bellezza perché l’arte conduce alla bellezza, dopo una galleria di fotografia ne nasce una di pittura e scultura, anzi rinasce”, alla presentazione è intervenuto anche Aurelio Elia, già direttore dell’Accademia di belle arti di Siracusa.

La mostra delle opere d’arte è vistabile fino a giovedì 17 ottobre, dalle 18 alle 20 e vi sono esposte quadri di Michele Alfano, Beppe Burgio, Pippo Corbino, Aurelio Elia, Giuseppe Marziano, Amedeo Nicotra, Giovanni Bruno, Elio Comisso, Lucia Fazio, Elena Lucca, Pippo Musumarra, Sonia Patania, Cinzia Sciolto, sculture di Gianfranco Bevilacqua, Aldo Giovannini, Mimmo Scuderi, opere di grafica di Pippo Corbino, Amedeo Nicotra e fotografie di Romolo Maddaleni e della Fiaf. Dopo questo primo progetto verranno esposte altre opere di artisti locali che fanno parte del gruppo.