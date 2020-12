Augusta, inaugurata la fontana ornamentale del Milite ignoto

E’ stata inaugurata oggi la fontana ornamentale del monumento ai Caduti del Milite ignoto di piazza Castello, rimessa a nuovo e tornata a funzionare dopo diversi anni grazie all’adozione di tutta l’area monumentale da parte della Misericordia di Augusta, presieduta da Marco Arezzi. Nuovi getti d’acqua hanno fatto, dunque, fatto rivivere il monumento ai giardini pubblici accanto al quale è stato deposto anche un ‘ancora donata dal Comando marittimo Sicilia a perenne memoria del legame che ad sempre esiste tra la Marina militare e Augusta, da quando nella seconda metà dell’Ottocento ha qui stabilito una delle basi navali di interesse strategico del

Mediterraneo.

“L’ amministrazione è grata per questo servizio di volontariato, che ha permesso la restituzione di uno dei monumenti particolarmente cari alla cittadinanza. – ha detto il sindaco Di Mare- La donazione dell’ancora, se da un lato arricchisce la valenza simbolica del monumento, dall’altra riafferma il rapporto consolidato tra le istituzioni civiche e militari, che da sempre hanno cooperato, nel rispetto dei specifici ruoli e competenze, nell’interesse della città. Ringraziamo pertanto il contrammiraglio Andrea Cottini per questa sensibilità nei confronti della città, che mira a rinsaldare i rapporti. Oggi più che mai, Augusta non può fare a meno della Marina, che considera un interlocutore indispensabile per progettare il futuro”.